Con Confcooperative lunedì prossimo un incontro on line per il 'Servizio Civile Universale'

Confcooperative/Federsolidarietà Imperia Savona organizza per lunedì prossimo dalle 15.30 alle 16.30 un incontro on line su zoom al seguente link in materia di servizio civile universale. L’incontro è aperto a tutti e servirà a chiarire agli interessati eventuali dubbi sulle modalità di espletamento del servizio e di presentazione della domanda.

Il Servizio Civile Universale è una scelta volontaria di dedicare dodici mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

È una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. I ragazzi avranno la possibilità di impegnarsi su iniziative concrete promosse dalle cooperative sociali aderenti a Confcooperative.

Nel ponente ligure sono disponibili questi posti: 6 presso gli asili nido di Imperia, Taggia, Bordighera, San Bartolomeo al Mare, oltre a 2 posti presso la comunità madre bambino per stranieri di Imperia Casa Madre Ada ed i Centri di Accoglienza per Richiedenti asilo di Imperia, Vallecrosia, Bajardo, 4 posti presso le comunità residenziali per tossicodipendenti di Ventimiglia ed Imperia, 3 posti presso il Centro di Aggregazione Giovanile Baraonda di Sanremo e 2 presso quello di Imperia.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani. La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 25 ore settimanali. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 444,30 € corrisposto direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri in regola con i documenti di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

La propria candidatura potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso S P I D, Sistema Pubblico d’Identità Digitale entro e non oltre il 10 febbraio alle 14.