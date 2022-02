72° Festival di Sanremo, Irama: “Ho la faccia da bravo ragazzo? Allora non mi conoscete bene”

“Ovunque sarai” è il brano di Irama in gara nella 72ª edizione del Festival della canzone italiana. Una scrittura che nasce “da un principio egoistico di sfogare il proprio flusso di coscienza”. “Penso che l’essere umano si sia evoluto tanto a livello tecnologico e ci sia stata un’involuzione dal punto di vista umano - dice il cantautore - il contatto con la natura per questa canzone è stato una fonte innegabile”. Il brano è l’outro del disco in uscita il 25 febbraio, un pezzo molto intimo “è come mettersi a nudo” dice.

Racconta del nuovo album: “Il disco sarà una provocazione, molto eclettico e molti mondi sonori con tante collaborazioni di artisti che stimo particolarmente”.

Parla senza rimpianti della passata esperienza sanremese: “A volte le cose accadono e basta, sto aspettando il quarto disco di platino nonostante non mi sia esibito”.

Per la serata di venerdì salirà sul palco con Gianluca Grignani “Per me è un onore, non so cosa mi aspetterà, ma è proprio questo che mi fa venire voglia di salire sul palco”. Definisce Grignani “un grande artista, una rockstar imprevedibile”.

Sull’esperienza di quest’anno confessa di non avere aspettative: “Sono un po’ frastornato ora”.

Il suo desiderio? “Vorrei che la mia canzone fosse sentita, non solo ascoltata.”