Sanremo: uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane per la 72a edizione del Festival della Canzone

Poste Italiane partecipa con uno speciale annullo filatelico alla settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Domani dalle 10 alle 17 e sabato dalle 12 alle 18 sarà allestito nei pressi dell’Infopoint di Via Matteotti uno spazio filatelico temporaneo dove sarà possibile ottenere gli annulli dedicati all’iniziativa. Gli annulli della Kermesse canora più longeva d’Italia che avrà luogo al Teatro Ariston di Sanremo dal 1° al 5 febbraio sono realizzati nel formato tondo e riproducono il logo della manifestazione e il numero dell’edizione 2022.

Domani alle 11.15 è prevista una cerimonia di timbratura alla presenza degli assessori del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi (turismo) e Silvana Ormea (cultura), del Direttore della Filiale di Imperia di Poste Italiane, Antonio Inverno e della Referente di Filatelia Nord-Ovest, Annamaria Gallo. Presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Sanremo si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti).

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Sanremo di via Roma 158 negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico a partire da lunedì 7 febbraio e per i centoventi giorni successivi all’evento. Successivamente il timbro sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.