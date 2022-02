Speciale Bookmaker seconda Serata: Share, la rivincita delle donne, derby dei talent AKA/even Sangiovanni, crolla la quota di Mahmood e Blanco

Per Amadeus buona la prima, i bookie scommettono sullo share della seconda serata

Amadeus batte se stesso: la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo sfiora gli 11 milioni di spettatori, con il 54,7% di share. Oltre che essere il miglior debutto degli ultimi diciassette anni (un risultato più alto risale al 2005), è anche il migliore delle tre edizioni condotte da Amadeus: nel 2020 la prima serata aveva raggiunto il 52,2%, lo scorso anno il 46,6%. I bookmaker però si spaccano sullo share della seconda serata: per Snai, superare il 53,5% è l’ipotesi più probabile, a quota 1,75, mentre restare sotto vale invece 1,93. Al contrario, rileva agipronews, Sisal punta su uno share inferiore del 53,9% (a 1,65), con l’Over che vale 2 volte la posta.

Scommesse aperte anche sul look di Amadeus, che ieri ha scelto il papillon per il suo primo outfit: il bis vale 1,15 su Snai, per la cravatta si sale a 4,50.

La rivincita delle donne: Elisa ed Emma puntano al bis, ma per i bookie trionferà un uomo

L’ultima cantante a vincere il Festival di Sanremo è stata Arisa nel 2014, per un podio tutto al femminile bisogna tornare a dieci anni fa, quando trionfò Emma, davanti ad Arisa e Noemi. Poche le cantanti in gara quest’anno, poche le possibilità che sul gradino più alto della 72esima edizione si piazzi una donna: Snai offre la vittoria a 4 volte la scommessa, dopo i gruppi (a 1,80) e gli uomini (a 3,25).

I bookmaker scommettono su Elisa ed Emma, entrambe in gara questa sera: una già vinto nel 2001 con "Luce (Tramonti a nord est)", l’altra ha trionfato nel 2012 con "Non è l’inferno". Nel testa a testa di Sisal, Elisa è avanti a 1,30, con la cantante salentina che insegue a 3,10. Sul tabellone del vincente di Stanleybet.it, la cantante friulana è la prima donna a 5 volte la scommessa, con Emma più lontana a 12. Scivola a 30 Noemi: poco convincente la sua esibizione nella prima serata, come quella di Giusy Ferreri, ora a 100 volte la posta insieme a Iva Zanicchi, sul palco stasera. Male anche Ana Mena, ultima a 150.

Amici-nemici: a Sangiovanni il "derby dei talent", Aka7even insegue in quota

Da Amici di Maria De Filippi a "nemici" sul palco di Sanremo: dopo il talent che li ha lanciati verso il successo, Aka7even e Sangiovanni tornano a sfidarsi nella seconda serata della 72esima edizione del Festival. Nessun derby e nessuna rivalità, assicurano entrambi, ma i bookmaker hanno già aperto le quote sul testa a testa che, per Sisal vede avanti Sangiovanni a 1,40, con Aka7even che insegue a 2,60. Il bookmaker inglese Stanleybet punta su un vincitore proveniente da un talent show a 2,75, ma l’impresa è difficile per entrambi, con Sangiovanni a 12 (come Emma e Irama, ex vincitori di Amici) e Aka7even lontano a 40, alle spalle dei "rivali" provenienti da X-Factor, Michele Bravi a 16 e Noemi a 30. Salire sul podio, sottolinea Agipronews, è invece un’ipotesi più concreta per Sangiovanni, a 4 volte la scommessa su Sisal, doppia cifra per Aka7even a 12.

Crolla la quota di Mahmood e Blanco, exploit per La Rappresentante di Lista e Dargen D'Amico. Per i bookie Elisa superstar della seconda serata

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo, cambiano gli equilibri in lavagna: Mahmood e Blanco volano verso la vittoria, che scende da 4,50 a 1,90 sul tabellone di Planetwin365, che ritocca anche la quota de La Rappresentante di Lista da 7 a 6. In attesa dell’esibizione di questa sera, Elisa resta saldamente sul podio di Olybet.it, stabile a 4,50. Exploit di Dargen D’Amico - che passa da 15 a 10 - mentre sale da 9 a 11 Achille Lauro, tra i favoriti della vigilia per Planetwin365, che offre a 18 il successo di Massimo Ranieri (ieri valeva 12), scavalcato da Gianni Morandi ora a 17. Michele Bravi scivola da 19 a 21, si confermano nella parte bassa della lavagna Giusy Ferreri ed Ana Mena: ieri, ricorda agipronews, il loro successo si giocava 40 a 1, oggi vale rispettivamente 71 e 126 volte la posta. Per i bookmaker la regina della seconda serata sarà Elisa, leader della classifica parziale di Olybet.it a 1,65, davanti a Emma a 5,25 e all’inedito duo formato da Ditonellapiaga e Donatella Rettore a 6,25. Si sale a 7 per Giovanni Truppi e Sangiovanni, con Irama e Fabrizio Moro a 10 e Le Vibrazioni a 12. A 18 il successo dei giovani Matteo Romano e Tananai, con Aka7ven a 22 e Iva Zanicchi a 25. Ultimi Highsnob e Hu a 30 volte la scommessa.