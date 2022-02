Sanremo: ‘Videoclip Meeting’ e Cna a Casa Sanremo per valorizzare le videoproduzioni musicali (Video)

Cna Cinema e Audiovisivo Liguria ha presentato oggi a ‘Casa Sanremo’, un progetto per aprire una vetrina negli spazi del Palafiori, dedicata alle produzioni di video clip unitamente ad un mercato-evento dedicato proprio ai video clip musicali. Sanremo, per la sua tradizione legata alla musica, può diventare un punto di riferimento per il mercato con un festival internazionale dedicato alle produzioni video musicali che andrebbe ad integrarsi al cartellone delle iniziative della Città dei Fiori.

Cna Cinema Liguria, nel lanciare l'iniziativa 'Sanremo Videoclip Meeting', ha proposto una selezione di videoclip realizzati da imprese principalmente Liguri, che sono stati proiettati nella ClubHouse di Casa Sanremo. A fare da testimonial dell'evento un volto del Festival della Canzone Italiana: il maestro Enrico Melozzi. Il direttore d'orchestra più rock di Sanremo che lo scorso anno ha diretto i Maneskin traguardando la vittoria del Festival, sostiene l'iniziativa di Cna Cinema e Audiovisivo Liguria rappresentando le grandi professionalità che lavorano nel mondo dello spettacolo e degli eventi musicali.

"Stiamo lavorando su tutto il territorio regionale nel realizzare iniziative diverse che hanno come obiettivo lo sviluppo di nuove opportunità per il comparto - spiega Alfonso Cioce Presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Liguria - attraverso una serie di eventi, in parte festivalieri, ma anche con industriali. Il nostro modello è il Torino Film Lab e Torino Film Industry".

"Il videoclip musicale - aggiunge Simone Caridi Presidente Cna Fotografia e Video Imperia - è una parte fondamentale oggi della promozione musicale e la scelta di Sanremo, città della musica per eccellenza, è la cornice ottimale per valorizzarlo. L'idea di portare un evento di questa portata la settimana prima del festival permetterebbe di allungare ancora le iniziative in città legate a questa manifestazione e di essere una importante vetrina per i tanti professionisti e artisti del territorio che già gravitano intorno al settore e di tutto l'indotto. Dare la possibilità di incontrarsi e poter mostrare il proprio lavoro, fare network, è la base per la creazione di opportunità lavorative e questo è il nostro obiettivo".

Ricordiamo che Cna Cinema e Audiovisivo Liguria rappresenta il maggior numero delle micro e piccole aziende regionali riconducibili al codice Ateco 59.11 (società di produzione cinematografica, post-produzione, distribuzione, aziende tecniche). La rappresentanza di Cna si estende all'intera filiera dell'industria dell'intrattenimento culturale che va dai classici luoghi di fruizione (cinema, teatri, musei e concerti) a tutte le attività legate all'intrattenimento turistico (fiere, mostre, eventi sportivi, festival, rassegne, ecc.) parliamo di una reale presenza in Liguria, economica e umana, con oltre settemila addetti suddivisa fra imprese, professionisti, partite iva, lavoratori a progetto e occasionali. Una realtà che la campagna #settemilaelvolti dell'industria dell'intrattenimento creativo ligure ha testimoniato con i ritratti dei tanti addetti del settore la volontà di rappresentare le difficoltà di un mondo che, di fatto, è rimasto fermo a causa della pandemia.

A partire dal 1981, con la nascita del canale televisivo MTV, il videoclip musicale ha assunto un ruolo chiave nelle strategie di lancio promozionale dei brani musicali. Attualmente per l'intera industria discografica non è pensabile realizzare un brano musicale senza il video clip da diffondere sulla rete internet e principalmente sulla piattaforma YouTube. A questo, aggiungiamo, che anche un artista indipendente, progetta e realizza un video che accompagna il proprio brano.

"La presenza del medium audiovisivo è oramai una consuetudine, qualsiasi sia il livello della produzione musicale. Per questo motivo - commenta il Presidente di Cna Liguria Massimo Giacchetta - Cna Cinema e Audiovisivo Liguria, consapevole dell'importanza di questo segmento industriale che coinvolge principalmente le microimprese e i filmmakers di tutto il territorio nazionale, ha ritenuto opportuno intraprendere un percorso di valorizzazione del comparto". Sotto i videoclip selezionati.

BZ Lunga vita Prod. Jek - Diretto da Filippo Poggio

Regia e montaggio Filippo Poggio

Drone e Camera Operator Cristian Damele

Grafiche Moreno Parise

Visual Artist Effects Alessandro Rizza

Piume di MH Band di Simone Guerrucci (chitarra) Chiara Palmero (voce) Alessandro Lanteri (basso)

Video scritto da Davide Avena&Matteo Martini

Regia e montaggio di Davide Avena

Fotografia Matteo Martini

Prod. Skulljoke Production, Sagitta Production

Living Sky

autore musica Matteo Garbarmi audio engineer giovanni amelotti. produzione video Mfl film regia Alfonso Cioce

crew: Roberto Scarcella, Giorgia Bertagna, Marco Ferrando, Lorenzo Orezzi

Fuoco e Fiamme di Leyla El Abiri

Rec/Prod/Mix: Fulvio Masini (Unbox Studio) Master: Giovanni Versari (La Maestà) Batteria: Emanuele Benenti Video: Unbox Films Make-up artist: Gaia Gazzolo Management: Marco Mori

Stellare

Musicisti: Alberto Bof, Ale Bavo, Raffaele Rebaudengo, FiloQe Francesco Bacci Galata Museo del Mare

Stellare in the Sea residenza artistica a tema musicale.