Sanremo: i musicisti cristiani celebrano la Candelora alla vigilia del loro festival

Stamattina nella Chiesa di Villa S. Clotilde a Sanremo tutti i ventiquattro artisti in gara al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 si sono trovati per partecipare alla S. Messa della Candelora, celebrata per l’occasione da don Michele Madonna, parroco della Chiesa di Montesanto a Napoli ed ospite del Festival. E’ stato un momento di forte spiritualità, voluto da Marta Bucciarelli, segretaria del Festival: “La nostra presenza spirituale come gruppo è viva e forte. Benediremo le candele, simbolo di Cristo, luce per illuminare le genti: la nostra musica sarà luce che si diffonderà nella città”.

Il Festival della Canzone Cristiana, che si svolgerà il 3, 4 e 5 febbraio presso Villa S. Clotilde a Sanremo, è una iniziativa curata dal Direttore Artistico Fabrizio Venturi e ha come intento la realizzazione di un connubio creativo tra la canzone, la fede e la lode a Dio.