Lorena Cesarini si sfoga contro gli haters razzisti: “Sono nera e ne vado molto fiera”

"Sono nera, ma nessuno aveva mai sentito l’urgenza di dirmelo, invece appena Ama da questa notizia, certe persone hanno sentito l'esigenza di farmelo notare" così Lorena Cesarini dal palco dell'Ariston si sfoga contro gli haters razzisti che in queste ultime settimane l'hanno attaccata sui socia.

“Non se lo merita”; “L’hanno chiamata li perché è nera”; “Magari l’hanno chiamata per lavare le scale”, sono alcune delle frasi messe in rete.

"Sì, sono nera e ne vado anche molto fiera. All'inizio ci sono rimasta male perché non ci sono abituata, poi mi sono arrabbiata. Mi è rimasta una domanda: 'perché? perchè alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social?'".

"Non sono qui per dare lezioni, ma mi sono informata” e cita alcuni passi presi dal libro “Il razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun.

"Come la protagonista, ecco io mi auguro di non perdere mai la curiosità di crescere come essere umano”.