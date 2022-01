Sanremo: pista ciclabile, a nove mesi dal passaggio ad Amaie Energia ancora non si vedono lavori per i tratti più sconnessi e pericolosi (Foto)

Era il 9 aprile del 2021 quando il sindaco Alberto Biancheri, commentando il passaggio della pista ciclabile nelle mani di Amaie Energia, commentava: “Oggi deve iniziare una nuova pagina”. Sono passati nove mesi e la cosa si è verificata solo in minima parte.

La società partecipata è intervenuta per l’illuminazione nella galleria verso Ospedaletti e per l’eliminazione del pericoloso camminamento in legno nella zona dell’Imperatrice. Ma restano ben presenti problemi ormai storici della pista: alcuni tratti sono a dir poco pericolosi per avvallamenti causati dalle radici degli alberi. In questo caso lavori non pervenuti.

In sede di presentazione era stata annunciata una squadra specializzata di operai pronta a intervenire in caso di necessità. Ma, per ora, le zone più ammalate non hanno ancora visto cantieri. Alcuni tratti, specie in zona ‘Sud Est’, sono un pericolo per chi la percorre a piedi o correndo e anche le ultime gare podistiche hanno dovuto fare i conti con passaggi non certo semplici. Ci sono poi gli avvallamenti in via Nino Bixio, sempre nelle vicinanze di alberi.

È così da mesi, era così prima del passaggio ad Amaie Energia ed è così anche ora. Difficile capire il perché dei mancati interventi, meno complicato capire che in queste condizioni il pericolo è all’ordine del giorno. Alcuni ciclisti l’hanno già provato sulla loro pelle.