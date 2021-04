Il tratto sanremese della pista ciclabile passa nelle mani di Amaie Energia, Biancheri “Oggi deve iniziare una nuova pagina”

Da oggi il tratto sanremese della pista ciclopedonale passa sotto la gestione di Amaie Energia. La società partecipata del Comune di Sanremo aveva già ufficializzato la gestione della pista, ma mancava l’atto in merito al tratto che attraversa la Città dei Fiori.

Questa mattina il subentro è stato al centro della conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e del presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, oltre agli assessori Lucia Artusi e Massimo Rossano e ai rappresentanti del Cda di Amaie Energia insieme al direttore Luca Pesce.

“Normalmente parliamo di molti temi, ma non ci soffermiamo mai sulla nostra partecipata Amaie Energia - ha dichiarato in apertura il sindaco Biancheri - nel percorso per il futuro della pista ciclabile ci sono stati momenti difficili, c’era il rischio del fallimento. Grazie a tante persone e al Cda di Amaie Energia, oltre che ai sindaci che hanno creduto in questo percorso e alla Regione, la pista ciclabile sarà gestita da Amaie Energia. Da quando ho iniziato questo mandato il punto fondamentale di molte discussioni era il litorale e la costa. La ciclabile è ormai nel nostro Dna, ma pensiamo ancora oggi quanto attrae. Anche durante il Festival Fiorello ha fatto i complimenti. Oggi deve iniziare una nuova pagina. A breve ci saranno anche i primi interventi di manutenzione, sappiamo bene anche dei problemi della galleria verso Ospedaletti, ma anche andare a vedere le altre zone che hanno necessità come la passerella di legno sulla passeggiata Imperatrice e stiamo lavorando su un progetto. In questi ultimi due anni si è parlato molto degli aspetto giuridici, ma non si è più parlato dell’aspetto turistico della pista”.

“L'intervento del sindaco è il miglior riconoscimento di quello che si sta facendo ma anche la dimostrazione della correttezza delle scelte che si stanno facendo - ha aggiunto Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia - è un grande onore che il Comune di Sanremo ci fa, ma il Comune fa anche uno sforzo economico enorme recuperando 1.5 milioni di euro per l'aumento di capitale della società. È la dimostrazione della scelta del sindaco Biancheri e, rispetto a una situazione come la ciclabile che aveva grossi problemi, ha dato due risposte: l'affidamento in concessione e la messa a disposizione delle finanze necessarie. È una sinergia totale. Amaie Energia, per come l'ha concepita il Comune, è una risposta settoriale in momenti di emergenza come per la gestione del Mercato dei Fiori, del sistema rifiuti e della pista ciclabile quando ci sono stati i collassi dei precedenti gestori. A Sanremo è stata fatta una scelta forte di gestione pubblica di un settore come l'ambiente. Oggi l'Europa ci dice che l'economia deve essere verde, Sanremo nel suo piccolo ha cercato di anticipare questa prospettiva. Abbiamo chiuso un bilancio che, nonostante il covid, ha un utile di 100 mila euro. Il sindaco ci ha chiesto uno sforzo perché abbiamo capitali importanti e abbiamo contribuito distribuendo al Comune di Sanremo un dividendo”.

“Amaie Energia è una multiutility che sta diventando molto importante anche per l'ambito - ha poi proseguito l'assessore all'Igiene Urbana, Lucia Artusi - in questo modo Amaie Energia potrebbe diventare una delle società più importanti in Liguria per la gestione dei rifiuti, oltre alla gestione della ciclabile. Vogliamo migliorare anche sulla raccolta rifiuti, conosciamo le difficoltà dei servizi”.

“Ho seguito il discorso del Mercato dei Fiori ed è stato fatto un lavoro straordinario per l'asta - ha concluso Tiziana Ramoino, membro del Cda di Amaie Energia - lo spostamento sarà di fondamentale importanza per tutto il Mercato dei Fiori. Avremo poi anche la gestione di due spiagge a Santo Stefano al Mare e Riva Ligurei e saremo impegnati su questo fronte”.