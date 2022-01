Restyling del ponte a Monesi sul rio Bavera, progetto affidato a un super esperto

È iniziata la fase dei progetti per il restyling dei ponti di competenza provinciale. Tra i lavori in programma più importanti e più complessi dal punto di vista tecnico c’è quello sul ponte del rio Bavera tra Monesi di Triora e Briga Alta (Cn), fondamentale infrastruttura tra le province di Imperia e di Cuneo. Grazie a un accordo tra le due Province, sarà completamente progettato e ristrutturato dalla Provincia di Imperia. L’importo complessivo dei lavori è di un milione e 200 mila euro.

A questo proposito l’Ufficio di Gabinetto comunica che in questi giorni scatteranno i primi rilievi per redigere il progetto di intervento curato dallo staff di un super esperto del settore come il prof. Walter Salvatore, ordinario dell’Università di Pisa, nonché uno degli autori delle norme tecniche nazionali che regolano la ristrutturazione e la costruzione dei ponti. Il gruppo di lavoro appartiene alla società romana 1000Infrastrutture che ha ottenuto dall’Amministrazione provinciale l’incarico della progettazione dell’intervento.