Ventimiglia: Alternativa Intemelia lancia raccolta fondi per piantare 100 alberi nel territorio ligure di ponente

“Piantare 100 alberi all'anno, preferibilmente in zone percorse da incendi, nella zona Intemelia”. È questo l’obiettivo dell’associazione Alternativa Intemelia che con l’iniziativa ‘Aiutaci a far rinascere un bosco’ sta organizzando una campagna per poter realizzare in concreto la piantumazione di alberi nel territorio ligure di ponente.

“Chiediamo un piccolo contributo per poter continuare a combattere questa piccola ma significativa battaglia, che la nostra piccola associazione difficilmente riuscirà a sostenere con il solo volontariato” scrivono gli organizzatori della raccolta fondi lanciata su GoFundMe.

“Crediamo profondamente nel valore non solo pratico, ma parimenti simbolico, di queste iniziative e crediamo che il diffondersi di queste possa incentivare le buone pratiche della cittadinanza attiva e ispirare un ripensamento della relazione tra l'uomo e il territorio” concludono i promotori della raccolta fondi.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutaci-a-far-rinascere-un-bosco