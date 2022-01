Covid e scuola: in provincia sono 221 le classi in quarantena, 449 gli alunni positivi

Sono in totale 221 (+200) le classi in quarantena nell'ultima settimana in provincia di Imperia, per un totale di 485 positivi: 449 alunni e 36 di personale scolastico.

Il dettaglio dei casi

Scuole dell'infanzia (0/6 anni): 53 classi, 74 alunni, 11 personale scolastico

Scuole primarie: 112 classi, 147 alunni, 11 personale scolastico

Scuole secondarie di primo grado: 16 classi, 76 alunni, 2 personale scolastico

Scuole secondarie di secondo grado: 40 classi, 151 alunni, 12 personale scolastico