Autobus strapieni, nessun controllo e poche Ffp2: la denuncia di un nostro lettore da un bus Imperia-Sanremo

Un nostro lettore di Sanremo, Roberto, ci ha scritto in relazione ai controlli del ‘Super Green Pass’ e sull’utilizzo delle mascherine Ffp2 sui bus:

“Chi controlla? Ad esempio: bus per Sanremo delle 16.30 da Oneglia già zeppo di gente in partenza, altro che capienza ridotta e no assembramenti! Nessun controllo di biglietti e green pass e, a bordo, almeno la metà con mascherine chirurgiche e non Fpp2. E' una festa per il virus in un ambiente chiuso, sporco, caldissimo e pieno di gente. In aggiunta pure il riscaldamento acceso, vetri chiusi e un grosso cane senza museruola. Ma perche' le regole le rispettano sempre e solo gli stessi e nessuno controlla a dovere?”