Sanremo: calo di incassi al Casinò, tra le cause anche il Green Pass 'rafforzato' per il minor afflusso

Anche il Green Pass ‘rafforzato’ alla base del calo di incassi al Casinò. La conferma arriva dal Cda della casa da gioco matuziana, che ha analizzato la situazione degli introiti dopo la fine delle feste di fine anno, che hanno garantito un buon giro di clienti e, quindi, anche di incassi.

Nei giorni scorsi la Fisascat Cisl aveva evidenziato il problema con le sale da gioco ‘tradizionali’, che hanno prodotto nei primi 10 giorni del 2022 un incasso pari a 57.918 euro, a seguito del nuovo assetto sperimentale. Nello stesso periodo del 2020 furono 251.077 gli euro incassati mentre, nel 2021 le sale erano chiuse per le normative Covid. Le fair roulette ‘francesizzate’ (che sono in sperimentazione), sempre secondo i dati della Cisl, hanno prodotto una perdita di 16.365.

La conferma arriva anche dal minor afflusso alle sale slot, che di fatto garantiscono sempre un grande traino agli incassi dell’azzardo matuziano. Non è infatti da escludere che molti clienti, sia delle sale francesi e americane ma anche delle slot, fossero solo ‘tamponati’ e oggi si presenta in numero inferiore alle casse della casa da gioco.

Oltre a loro anche un minor numero di persone che circola in città, senza dimenticare le molte quarantene precauzionali che si registrano a Sanremo e in tutta Italia. Stessa indicazione dal calo degli arrivi di turisti, anche nei weekend. Numeri che arrivano anche dalle ‘macchinette’ e non solo dai tavoli tradizionali: gli incassi ci sono stati ma in tono inferiore rispetto agli anni buoni, ma anche gli ingressi si sono ridotti notevolmente.