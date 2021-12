Ventimiglia: in consiglio comunale scoppia il caso del saluto romano. Palmero “È sotto gli occhi di tutti”, Spinosi: “Prenderemo provvedimenti” (Video)

“In questo consiglio comunale ci si saluta con il saluto romano, è sotto gli occhi di tutti”: con queste parole ieri sera il consigliere di maggioranza Giuseppe Palmero ha sollevato il polverone interno alla maggioranza. Evidente l’imbarazzo dei vertici, così come la provocazione del collega (sempre di maggioranza) Bartolomeo Isnardi (Fratelli d'Italia) che, alle sue spalle, ha provocatoriamente alzato due volte il braccio destro venendo poi apostrofato (non senza un velo di ironia) dal presidente Andrea Spinosi.



Lo stesso presidente che, ora, annuncia provvedimenti: “Guaderò il video e se serve una censura gliela farò come presidente del consiglio. Valuteremo il richiamo scritto, oltre a essere perseguibile per legge ma questo aspetto non compete al Comune. La cosa è successa e non va bene”.



“Spero che il consigliere si ravveda e che prenda le distanze da quel gesto, che sia uno scherzo - dichiara Palmero ai nostri microfoni - non posso tollerare che in un’aula di democrazia e libertà venga fatto il saputo romano. Possiamo discutere di tutto, ma questo non è ammissibile”.

Il video

Contattato in merito, il consigliere Isnardi ha respinto ogni accusa, sostenendo che si tratti di un gesto usato per votare e dicendosi pronto a denunciare chiunque lo volesse accusare.

Da notare che, nel momento del gesto di ieri sera, non era in corso una votazione.