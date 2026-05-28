Bordighera riapre il dibattito sul civismo: Anima Sanremo “La politica locale premi credibilità e competenza”

Il dibattito politico nato attorno alle elezioni comunali di Bordighera e alle riflessioni emerse nel centrodestra ligure apre, secondo ANIMA SANREMO, una questione che va ben oltre la dimensione locale. Per il movimento civico sanremese, infatti, ci si trova davanti ad uno dei fenomeni politici più significativi degli ultimi anni: il progressivo spostamento del consenso dai modelli ideologici tradizionali verso forme di rappresentanza civica e territoriale.

Nel documento diffuso nelle ultime ore, ANIMA SANREMO sottolinea come nei Comuni, soprattutto nelle realtà medio-piccole, i cittadini tendano sempre più a scegliere “persone credibili, competenti e capaci di risolvere problemi concreti” piuttosto che appartenenze politiche rigide o identitarie. Secondo il movimento, il civismo non nasce contro la politica, ma dall’esigenza di riportarla vicino ai territori e alla vita reale delle comunità. Una risposta, dunque, a quella che viene definita come una crescente crisi di rappresentanza, testimoniata anche dall’aumento dell’astensionismo elettorale. “Il civismo tende a ricostruire un rapporto diretto tra amministratori e cittadini attraverso presenza, ascolto, prossimità e responsabilità amministrativa”, si legge nel comunicato, che evidenzia come molte delle esperienze amministrative considerate oggi più credibili siano nate proprio da percorsi civici trasversali.

ANIMA SANREMO sostiene inoltre che la qualità amministrativa non possa essere misurata dalla sola militanza politica, ma dalla capacità concreta di produrre risultati per il territorio. Una riflessione che, precisano, non intende negare il ruolo dei partiti tradizionali, considerati ancora fondamentali a livello nazionale e parlamentare. Per il movimento civico, il futuro dovrebbe invece svilupparsi attraverso una nuova sintesi tra cultura civica, competenza amministrativa e capacità di governo, superando contrapposizioni ideologiche ritenute ormai distanti dalla complessità dei territori. Nel passaggio dedicato alla situazione sanremese, ANIMA cita direttamente diverse realtà civiche locali come ANIMA, Sanremo al Centro, Idea, Forum, Sanremo Domani e Andiamo, invitando ad aprire una riflessione condivisa sul modello amministrativo del futuro.

“Non si tratta di cancellare differenze o ruoli di maggioranza e opposizione, ma di comprendere che esiste uno spazio politico nuovo”, prosegue il documento, nel quale vengono indicati come elementi centrali la credibilità personale, la competenza e la costruzione di percorsi amministrativi seri e responsabili. Infine, il movimento richiama l’esperienza politica del 2024, definita come la dimostrazione di una crescente disponibilità dei cittadini a sostenere “modelli amministrativi meno ideologici, più aperti e vicini ai problemi reali delle comunità”.

ANIMA SANREMO conclude ribadendo la volontà di continuare a sostenere una politica civica moderna, pragmatica, inclusiva e territoriale, capace di favorire dialogo, responsabilità amministrativa e collaborazione tra realtà diverse.