Saluto fascista durante il consiglio comunale di Ventimiglia, intervento del Comitato Provinciale Anpi

"Il Comitato Provinciale dell’Anpi di Imperia non intende spendere una sola parola per commentare, ove accertato (e in tal caso sarebbe davvero disonorevole), il comportamento di chi, per appartenenza politica, sente ardere la fiamma del patriota nel petto ed è mosso dal conseguente bisogno di offendere col saluto romano e fascista la Costituzione nata dall’Antifascismo (proprio quella stessa Costituzione che gli ha permesso di occupare il posto di consigliere comunale). Tuttavia, in attesa di riscontri in merito, l’ANPI non può restare inerte e, perciò, rivolge al Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia e ai Consiglieri, il fermo invito a svolgere tutti i necessari accertamenti per verificare l’accaduto e, in caso di positivo accertamento, l’invito ancor più fermo a non permettere ulteriori simili comportamenti e a denunciare immediatamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza chi se ne fosse reso responsabile, rivelandosi al contempo indegno (si rilegga l’art. 54, comma 2, Cost.) del compito e del ruolo che la Costituzione antifascista gli ha premesso di ricoprire. Può essere utile, al riguardo, rammentare al Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia e a tutti i Consiglieri, compreso colui che ha compiuto quel gesto, che l’art. 5 della (tuttora vigente) Legge Scelba (legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152) punisce chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compia manifestazioni usuali o esponga simboli riconducibili al disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste.

Per il Comitato Provinciale Anpi

La Presidente

Amelia Narciso".