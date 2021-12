Ventimiglia: saluto romano in Consiglio, il PD "Quanto successo ieri è grave e inaccettabile"

“Quanto successo ieri sera in Consiglio comunale a Ventimiglia, è un fatto grave ed inaccettabile. Il consigliere Isnardi saluta per ben due volte col saluto romano, con orgoglio e spavalderia, dicendo ‘sempre’. Va sottolineato che tale gesto deprecabile non si può confondere assolutamente con una votazione in quanto si trattava di un momento di dibattito".

Interviene duramente il Partito Democratico di Ventimiglia all’indomani di un Consiglio che doveva essere sereno a pochi giorni dal Natale e che, invece, si è infiammato. “Aspetto ancora più grave – prosegue il PD - è che il Presidente si sia limitato a riprendere in tono quasi ironico il consigliere di Fratelli d'Italia, senza un serio intervento. L’esponente del partito di Giorgia Meloni dovrebbe forse ricordarsi che se lui siede in quello scranno è perché oggi in Italia vige una Repubblica democratica regolata da una Costituzione antifascista”.

“Chiediamo che il comportamento assolutamente deprecabile tenuto dal consigliere di maggioranza – termina il PD - sia oggetto di un'attenta e seria valutazione da parte del Presidente del Consiglio. In un'aula di libertà gesti che inneggiano al fascismo non possono essere tollerati. Mai”. "Interviene anche il capogruppo PD in Consiglio Comunale Enrico Ioculano: "Quanto successo ieri non deve accadere. Non può verificarsi in uno spazio simbolo di democrazia quale il Consiglio Comunale".