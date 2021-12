Ventimiglia: Nazzari non vota il bilancio, Scullino minimizza ma chiede conto alla Lega “Ognuno ha le proprie idee, il partito ci darà spiegazioni” (Video)

Il tormentato consiglio comunale di ieri sera, macchiato anche dallo spiacevole capitolo del saluto romano, ha visto anche una prima volta storica per Ventimiglia con il consigliere di maggioranza Roberto Nazzari che ha votato contro al Bilancio di previsione 22/24.

Episodio destinato a lasciare strascichi in una maggioranza già reduce da un terremoto tirato diversi settimana e conclusosi con una pace forse più formale che reale.

“È giusto che in consiglio ci sia un grande dibattito, si parlava di una pratica importante come il bilancio triennale - ha dichiarato questa mattina ai nostri microfoni il sindaco Gaetano Scullino - la pratica è passata e siamo soddisfatti, ora lo dobbiamo mettere in pratica e portare avanti le opere pubbliche del nostro programma. Un consigliere di maggioranza ha votato contro, il partito a cui appartiene ci dirà le motivazioni. Siamo in democrazia, ognuno ha le proprie idee. Forse voleva qualche modifica e le faremo a gennaio, vedremo di accontentare tutti”.

“L’ho appreso stamattina e mi riservo di guardare e commentare quanto accaduto insieme agli eletti della Lega” ha aggiunto il deputato della Lega, Flavio Di Muro.

Le interviste