Imperia: donna investita di fronte alle poste in viale Matteotti, trasportata in ospedale (Foto)

Investimento pedonale, questo pomeriggio poco prima delle 18 in viale Matteotti a Imperia, di fronte all’ufficio postale a pochi metri dal Comune.

Il pedone investito è una donna di circa 60 anni che stava attraversando sulle strisce quando, per cause in via d’accertamento, è stata centrata da una Ford condotta da un uomo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. La donna è stata portata in ospedale, in codice rosso di massima gravità, per una serie di ferite su diverse parti del corpo e un trauma cranico.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.