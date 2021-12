Ventimiglia: dopo 14 mesi partito il primo treno che collega la Liguria e il Piemonte in Val Roya (Foto e Video)

Sembra solo un treno che parte ma, per Ventimiglia, la Valle Roya e la provincia di Imperia, è un giorno di festa atteso da 14 mesi.

Questa mattina, con un treno partito da Cuneo alle 6.40 e arrivato nella città di confine alle 9.25, si è sancita la riapertura totale della linea Cuneo-Ventimiglia. Per questa prima corsa c'erano 30 passeggeri.



LE INTERVISTE ALL'ARRIVO DEL TRENO IN STAZIONE

Al termine dei lavori di ripristino a Sud di Breil, dopo gli importanti danni causati dalla tempesta Alex nella tratta fino ad Olivetta, si può tornare a viaggiare tra la Liguria e il Piemonte a cavallo dei due confini dalla Francia. In(non prima del 2023) è il primo passo in avanti, perché il collegamento ferroviario resta l'unico attivo ora sul Tenda. Per quanto riguarda la, infatti, il 3 novembre scorso sono state riavviate le operazioni di scavo del nuovo tunnel. Sono riprese sul fronte italiano della galleria a circa 1.270 metri dall’imbocco, con l’esplosivo. A inizio 2022 inizieranno gli scavi dal lato francese.

IL COMMENTO DELL'ON. FLAVIO DI MURO E DEL SINDACO GAETANO SCULLINO





Tornando al, da oggi sono previste(due coppie di convogli) e l'aggiunta di altre sei coppie di corse gratuite nella tratta tra Tenda e Limone (i treni della neve), aggiunti lo scorso 12 dicembre per consentire e liguri e francesi non solo di raggiungere le piste di Limone ma anche di spostarsi per lavoro. Corse aggiuntive che saranno attive per tutta la stagione invernale.

Questi i treni previsti:

- Regionale 22955 Cuneo (6.41) Ventimiglia (9.30)

- Regionale 22956 Ventimiglia (10.39) Cuneo (13.19)

- Regionale 22959 Cuneo (14.41) Ventimiglia (17.28)

- Regionale 22964 Ventimiglia (18.32) Cuneo (21.19)