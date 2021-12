Prima giornata di lavoro in Provincia per il neo presidente Claudio Scajola: “Nessuna convenienza personale, l'ho sentito come un dovere” (Foto e Video)

Lunedì 20 dicembre 2021: il primo giorno di lavoro nella sede della Provincia di Imperia per il neo presidente Claudio Scajola, eletto ieri con il 75,3% dei consensi.

Le dichiarazioni del neo presidente Claudio Scajola

“Questo era un voto ponderato, dare valutazioni senza un voto popolare è una cosa sbagliata, ho visto che qualcuno le ha fatte, sono sciocchezze - ha dichiarato questa mattina Claudio Scajola - questo è un voto che hanno espresso sindaci e consiglieri per persone di cui avevano fiducia. Hanno partecipato in tantissimi, il 75% degli amministratori, per far crescere una Provincia in difficoltà. C'è il desiderio che la Provincia riassuma il ruolo di coordinamento tra i Comuni. La grande maggioranza dei sindaci che hanno votato non appartiene a partiti. Non ho convenienze personali su questa vicenda, amo la mia terra, mi sembrava doveroso dare più autorevolezza a questo Ente. L'ho sentito come un dovere. Il primo problema è la 'macchina' che se non funziona sulla si può affrontare, mi dedicherò alla riorganizzazione. E poi: trasporti, acqua e rifiuti. Se questo territorio fa sistema credo che si possa aprire al mondo. Biancheri? Avrei preferito avere un concorrente. Ci ha provato ma non ha avuto il consenso necessario”.

"Il primo passo è mettere a regime la macchina organizzativa, perché se la macchina non è organizzata non si può fare nulla, quando sarà organizzata, stamattina mi sono rivisto le competenze della Provincia, si potrà cominciare a lavorare con efficienza a partire dai grandi temo sul tavolo i trasporti e l'idrico. acquatici. Questo è il territorio più bello del mondo, la La Riviera delle Alpi con ce l'ha nessuno, dobbiamo fare in modo di creare le condizioni di dare prospettiva una prospettiva di sviluppo a questo territorio", ha sottolineato l'ex ministro.

Questa mattina Scajola si è presentato quando erano da poco passate le circa nella sua nuova sede che lo vedrà a capo del consiglio provinciale composto da: Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo che al momento è il più votato, Mario Conio, sindaco di Taggia, Barbara Feltrin, assessore del comune di Diano Marina, Manuela Sasso, sindaco del Comune di Molini di Triora.

E poi, Andrea Spinosi presidente del consiglio comunale di Ventimiglia, Paola Carli consigliere del Comune di Mendatica e Daniele Ventimiglia consigliere del comune di Sanremo, tutti appartenenti alla lista del neo presidente eletto, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, denominata ‘Riviera delle Alpi-Scajola Presidente’ . Questa lista ha totalizzato 64.096 voti.



In consiglio provinciale anche Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo e Domenico Abbo, ex presidente dell’ente e consigliere comunale di Lucinasco, appartenenti alla lista ‘La Riviera dei Comuni’ che ha ricevuto in tutto 23265 preferenze.