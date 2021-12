Nel giorno dell’insediamento la frecciata di Scajola a Biancheri: “Avrei preferito un concorrente, ma non ha avuto il consenso necessario. Questa è la storia” (Video)

“Avrei preferito avere un concorrente, Biancheri ci ha provato ma non ha avuto il consenso necessario per la sua candidatura. Questa è la storia”.



Nel giorno dell’insediamento, Claudio Scajola, neo presidente della Provincia di Imperia, non fa giri di parole nel rivolgersi al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. I due sono stati, almeno per qualche settimana, i principali contendenti. Poi il passo indietro di Biancheri ha definitivamente spianato la strada a Scajola, eletto ieri come candidato unico con oltre il 75% dei consensi.

Biancheri ha fatto un passo indietro quando i sindaci dell’area ‘Cambiamo’, prima fedeli alleati, gli hanno voltato le spalle obbedendo alle logiche di partito arrivate da Genova.

Oggi la frecciata di Scajola dalla sede della Provincia, commento pungente a sottolineare la perdita di consenso che ha spinto Biancheri a farsi da parte.