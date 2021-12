Sanremo: le note del pianista Cristiano Campucci incantano il pubblico del Floriseum per la prima di “Note in Festa” (Foto)

Al pianoforte si è esibito il giovane musicista Cristiano Campucci con una perfomance strepitosa. Un'esibizione che ha lasciato senza fiato per la abilità dimostrata. Il giovane pianista ha saputo svelare un maturo e determinato portamento. Ha eseguito in modo decisamente accattivante brani classici di Chopin, Beethoven, Scarlatti, Brahms, Mendelssohn. Ha deliziato le orecchie di una platea attenta e composta, ma soprattutto colpita per la semplicità con la quale Cristiano ha esposto la sua bravura. Una musica che ha raggiunto l'animo di ogni spettatore, in modo elegante e raffinato.