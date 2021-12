Sanremo: tamponi al nuovo 'drive' di Bussana, mattinata tranquilla e rientrati i timori dell'Impekabile (Foto)

Prima giornata trascorsa in tranquillità, se non con qualche minuto in più d’attesa, questa mattina nel nuovo ‘drive through’ di via al Mare a Bussana di Sanremo, dopo lo spostamento anticipato dal centro città, che nei giorni scorso aveva dovuto subire un traffico decisamente sopra il limite di sopportazione, per i residenti e le attività. Circa 300 i tamponi eseguiti stamattina, tra le prime luci dell'alba e mezzogiorno.

Stamattina si sono registrate un po’ di code all’inizio della giornata ma, pian piano si sono affievolite e, a mezzogiorno non c’era praticamente più nessuno. Stamane, vista la situazione, i titolari dell’Impekabile, noto locale che insiste sulla pista ciclabile all’altezza di Bussana, avevano mosso qualche preoccupazione per lo spostamento del ‘drive through’ ma, alla fine della mattinata i timori sono subito rientrati.

“Sinceramente questa mattina – ci ha detto il noto ‘Pek’ - abbiamo avuto un po’ paura e abbiamo subito interpellato Amaie Energia, con la quale siamo in rapporto di lavoro. Visto che sono titolari del parcheggio dove viene svolto il ‘drive’ abbiamo chiesto lumi e, soprattutto, se sarebbe stato inficiato il nostro servizio di mezzogiorno che, in inverno è piuttosto pieno di clienti. Ma, man mano che passavano le ore la situazione è migliorata e, se così fosse anche nei prossimi giorni, siamo ben felici di contribuire alla soluzione del problema in centro città. Al limite apriremo un po’ più tardi ma va bene così. Tutti devono sacrificarsi un pochino per poter riprendere a vivere normalmente e noi lo facciamo volentieri”.

Dall’Impekabile è arrivata oggi una richiesta ad Amaie Energia, ovvero che il parcheggio possa diventare gratuito per tutto l’inverno: “Lo abbiamo chiesto già diverse volte, visto che non sono molti gli automobilisti che vengono a sostare qui, tra ottobre e aprile. Per l’azienda sarebbe una perdita minima mentre, per noi sarebbe un incoraggiamento per i clienti che vogliono consumare qualcosa a pranzo. Soprattutto in questo periodo in cui c’è anche il ‘drive’ per i tamponi”.

L’unica nota stonata della prima mattina del ‘drive through’ in via al Mare risiede in alcune persone che, in coda per fare il tampone, avrebbero voluto fare colazione proprio all’Impekabile. Visto che si tratta di persone che avrebbero potuto essere positive al Covid, i gestori del locale hanno educatamente detto loro di non entrare. Ricordiamo a tutti quelli che fanno il tampone, infatti, che sarebbe opportuno sempre ridurre al massimo i contatti con altre persone, proprio per evitare eventuali ulteriori contagi.