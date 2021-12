Ventimiglia: tutto esaurito al Liceo 'Aprosio' per l’open day di sabato, si replica il 18

Tutti esauriti i posti disponibili per l’open day di sabato al Liceo 'Aprosio': è per questo motivo che i docenti della scuola hanno deciso di ripetere la mattina di sabato 18 l’appuntamento in cui sarà possibile incontrare la dirigente, i docenti e gli allievi del Liceo, visitare le strutture, chiarirsi gli ultimi dubbi in vista dell’importantissima scelta della scuola superiore che le famiglie dovranno effettuare durante il mese prossimo. L’emergenza Covid ha imposto il contingentamento degli ingressi, per cui sarà possibile partecipare soltanto con una prenotazione sul sito della scuola. I genitori inoltre potranno accedere ai locali dell’edificio soltanto se forniti di green-pass.

Le giornate saranno ancora più importanti per il Liceo 'Aprosio' in quanto l’offerta formativa a partire dall’anno scolastico 2022/2023 si amplierà con due nuovi indirizzi: il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico-Sociale. Due proposte interessantissime ed innovative che verranno presentate alle famiglie e che rispondono ad una richiesta sempre più pressante del territorio, arricchendo la già ampia offerta che tradizionalmente il Liceo Aprosio fornisce da decenni: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico.

Le giornate saranno quindi un’ottima occasione rivolta a ragazzi e famiglie per capire quale è il liceo più adatto alle proprie attitudini e per conoscere meglio le novità in arrivo.

“Il Liceo 'Aprosio' rappresenta sicuramente una realtà educativa e culturale fondamentale ed al contempo un punto di riferimento sempre più solido e prezioso per le famiglie del nostro territorio in un momento segnato da difficoltà ed incertezze” dichiarano dalla scuola.

Probabilmente un terzo incontro verrà fissato dopo le vacanze di Natale in data e secondo modalità ancora da stabilire. I docenti della scuola sono comunque come sempre a disposizione per chi desiderasse una consulenza o qualsiasi chiarimento in merito alle procedure di iscrizione.