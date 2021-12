Il Liceo 'Cassini' di Sanremo presenta la sua offerta formativa per il prossimo anno scolastico e sceglie di farlo in due modalità differenti

Venerdì prossimo alle 21, on line cliccando QUI e in presenza, a Villa Magnolie l’11 dicembre solo su prenotazione. Per contenere i numeri dei partecipanti ed evitare il più possibile occasioni di assembramento, per nucleo familiare potranno accedere solo due persone; necessario il greenpass. Per la prenotazione scrivere a: orientamento@cassinisanremo.net.

Durante gli incontri verrà presentata l’intera offerta formativa, cioè i quattro indirizzi con le relative opzioni: Liceo classico tradizionale e con curvatura giuridica; liceo scientifico tradizionale, con curvatura informatica e con doppia lingua; liceo linguistico esabac, e liceo musicale, novità per la scuola e la provincia.

Le iscrizioni al prossimo anno scolastico saranno possibili dal 4 al 28 gennaio 2022 attraverso apposita piattaforma del Ministero: per qualsiasi problema la segreteria del Liceo Cassini è a disposizione degli utenti che trovassero difficoltà. Con l’anno nuovo verranno riproposti gli incontri con le stesse modalità il 14 e il 15 gennaio 2022.