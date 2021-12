Vallecrosia: 'Aspettando il Natale', mercoledì concerto di Veronica Rudian

Un fine settimana di successo a Vallecrosia per le due iniziative programmate nello scorso fine settimana, sia la presentazione libro “La Libera Repubblica di Pigna” dello storico locale Paolo Veziano, incontro con l'autore curato dell’Associazione Il Ponte, che la commedia di domenica “La stella a otto punte”, organizzata della Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna, hanno riscontrato un notevole successo di pubblico. La rappresentazione teatrale di ieri è stata dedicata dalla Compagnia Stabile alla memoria del loro attore e presentatore Luigi Bruzzone prematuramente scomparso, è stata anche consegnata una targa in sua memoria alla famiglia.



Le manifestazioni comunali di Aspettando il Natale 2021 continueranno Mercoledì 8 dicembre ore 16.30, presso la Sala polivalente comunale di Via C. Colombo solettone sud, con il concerto pianistico della musicista e compositrice Veronica Rudian. Soddisfazione per l'andamento della rassegna è stata espressa dall'assessore comunale delegata Marilena Piardi che, intervenendo a tutte le iniziative, ha evidenziato quanto la cittadinanza e gli ospiti di Vallecrosia desiderassero, sempre in sicurezza, ricominciare a partecipare alla vita comunitaria e sociale. Tutte le manifestazioni del programma "Aspettando il Natale 2021" sono ad ingresso gratuito e nel rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio pandemico.