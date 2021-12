Ventimiglia: vergognoso atto di vandalismo alla Croce Verde, distrutto stanotte il sanificatore Covid (Foto)

Vergognoso atto di vandalismo, questa notte ai danni della tenda utilizzata per la sanificazione dei volontari e dei mezzi della Croce Verde Intemelia.

I danni sono particolarmente ingenti e, i più gravi riguardano il sanificatore per il Covid, che costa circa 3.000 euro e che dovrà essere sostituito. “Siamo moralmente distrutti – ci ha detto il Presidente della Cvi, Davide Pallanca – e, nonostante quanto dobbiamo subire normalmente in altri casi, questo è un fatto incredibile, tra l’altro in un momento così difficile per il Coronavirus”.

Il fatto è avvenuto tra mezzanotte e le due, quando l’ambulanza di servizio era fuori per un intervento. Al ritorno i volontari hanno trovato la tenda distrutta e una totale devastazione. “Ora ci dovremo mettere alla ricerca di uno sponsor per poter ricomprare il sanificatore – termina Pallanca – particolarmente importante in questo periodo pandemico. Noi solitamente cerchiamo di essere comprensivi, quando capita che i migranti si sistemano all’interno della tenda per ripararsi dal freddo, ma qui siamo di fronte a vandali”.

Per ora è stata trovata una soluzione con un sanificatore portatile e, fortunatamente, le nuove ambulanze hanno quello automatico, però sarà importante dare una mano alla Croce Verde per tornare in possesso di un impianto che possa tornare a funzionare in breve tempo.

Intanto i responsabili della pubblica assistenza hanno sporto denuncia e gli inquirenti stanno svolgendo le indagini del caso. Attorno al luogo dove è avvenuto il fatto sono presenti alcune telecamere e ora verranno visionati i filmati, per cercare di risalire agli autori del vergognoso atto di vandalismo.