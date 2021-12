Atto vandalico alla Croce Verde Intemelia: da ACEB donazione di mille euro per la pubblica assistenza

Come promesso, è arrivata la donazione di mille auro da parte di ACEB alla Croce Verde Intemelia, a seguito degli atti vandalici nella tenda di sanificazione Covid della pubblica assistenza, occorsi nella notte tra il 3 e il 4 dicembre scorso, quando un gruppo di giovani ventimigliesi in grave stato di alterazione alcolica aveva distrutto tenda, arredi e il prezioso sanificatore utilizzato da volontari e dipendenti nello svolgimento del loro lavoro quotidiano.



“Sono giunte tantissime manifestazioni di solidarietà e di vicinanza al nostro ente storico - dichiara il direttivo - e tante promesse di aiuti per questi atti vandalici inspiegabili e inaccettabili per chi come noi si impegna al massimo per svolgere il proprio servizio per la comunità e puntualmente ACEB viene ancora in nostro aiuto, in un momento così difficile per tutti. Al presidente Urso arrivi il nostro più grande grazie, insieme agli auguri da parte di tutti noi per le prossime festività”.