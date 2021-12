Vallecrosia: stasera e domani, due appuntamenti per il calendario manifestazioni pre natalizie

Oggi, giovedì 2 dicembre, alle 20.45, presso la Sala polivalente comunale di Vallecrosia, in via C. Colombo - solettone sud, si terrà la conferenza sull’autostima a cura dell’Associazione Noi4You dal titolo “Le donne, il lavoro e la maternità…e gli uomini?”. Alla conferenza interverrà la psicologa dott.ssa Guendalina Donà.



L'iniziativa rientra nell'ambito del calendario delle manifestazioni pre natalizie del Comune di Vallecrosia così come l'appuntamento di domani. Alle 17.30, sempre presso la Sala polivalente comunale, è in programma la presentazione del libro “La Libera Repubblica di Pigna” dello storico locale Paolo Veziano.



Un incontro a cura dell’Associazione Il Ponte. Verranno trattati temi sulla resistenza ai nazifascisti nell'alta Val Nervia tra il 1944 e il 1945. "Si tratta di appuntamenti a ingresso libero agli spettatori purché muniti di green pass" - ricordano dal Comune.