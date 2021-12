A Loano ritorna il “Villaggio Magie di Natale”: sabato prossimo l'inaugurazione

Loano è pronta a vivere un Natale speciale. Sabato prossimo, infatti, inaugurerà il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio allestito nella cornice dei Giardini San Josemaria Escrivà.

Un'atmosfera davvero suggestiva sarà garantita dalle casette di legno, illuminate dalle decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, pronte a proporre numerose idee-regalo come articoli natalizi creati da artigiani, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale e ci sarà spazio anche per i golosi grazie allo street-food quest'anno arricchito da tante nuovissime golosità.

Ospite d'onore del tradizionale appuntamento loanese sarà invece Babbo Natale che attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per una foto con loro e per raccogliere le letterine. E sempre a proposito di Babbo Natale, sarà inoltre possibile - grazie alla postazione gratuita appositamente allestita - scattarsi un selfie con la sua slitta posizionata al centro della vasca della fontana dei giardini. Il “Villaggio Magie di Natale” sarà aperto dal 4 al 12 dicembre, sabato 18 e domenica 19 dicembre e tutti i giorni a partire dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022 (con orari nei giorni feriali e sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 19).

L'area è stata allestita nel rispetto delle normative anti-covid e sarà possibile accedervi solo in possesso del Green Pass.

Dal 4 dicembre (fino al 9 gennaio) nella vicina piazza Italia sarà inoltre allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all'albero di Natale e al mercatino regaleranno a tutti l'emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23. Il biglietto di ingresso ha un costo di 7 euro, ai quali vanno aggiunti 3 euro per l'eventuale noleggio dei pattini. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Domenica 5 dicembre è invece prevista la sfilata di Babbo Natale per le vie del centro loanese: il ritrovo per la partenza è fissato alle ore 15 in piazza Massena. La slitta sarà trainata dagli amici dell'associazione "Vecchia Loano" che per l'occasione indosseranno i panni delle renne e ad accompagnare la sfilata ci sarà anche la mascotte del "Villaggio Magie di Natale": "l'uomo inverno".

"Loano è pronta a vivere le festività non solo con attrazioni o manifestazioni, ma anche con il suo centro, la via dello shopping, e la sua bellissima passeggiata: luogo ideale per un aperitivo o una cena vista mare" sottolineano dall'associazione Centro Culturale Polivalente, che organizza i mercatini.

"Nonostante lo stop forzato del 2020 siamo ripartiti, seppur non al 100% causa restrizioni anti-covid - aggiungono a proposito del villaggio presente nei Giardini San Josemaria Escrivà - cercheremo di rendere il Natale più bello possibile per i bambini".

In conclusione, dall'organizzazione giungono i ringraziamenti all'amministrazione comunale e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, in particolare i main sponsor supermercati "Crai" ed "Eurospin" via Aurelia Loano; "Fondocasa" agenzie di Loano e Borghetto e il media partner "Savonanews.it".