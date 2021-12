Ventimiglia: ecco gli ospiti di 'alfOrte', l'evento enogastronomico firmato Diego Pani

Di seguito le parole dello chef Pani e il suo invito in cui comunica i nomi che prenderanno parte all'evento, rappresentanti delle meraviglie del territorio e quali saranno gli interventi: “È un privilegio introdurre gli ospiti di “Talks”, lo spazio dedicato agli approfondimenti, la prima parte di alfOrte Salone Enogastronomico, prima delle degustazioni e della grande asta. Presentano Greta Contardo, ligure atipica, ghiottona errante, laureata in Scienze Gastronomiche, è anima e cuore della rivista Cookinc, appena premiata Best of the Best Magazine dei 25 anni dei Gourmand World Cookbook Awards, e Andrea Radic, penna storica di Espresso e Italia a Tavola. “Pesto!” Direttamente da Genova il grande Roberto Panizza con il suo leggendario mortaio. Il guru del pesto, la cui specialità è considerata la migliore di Genova (e quindi del mondo) preparerà la ricetta perfetta, ci sarà da prendere appunti prima che ce lo faccia assaggiare. “Giovani contadini”, Paolo Caf Boeri nasce a Sanremo nel febbraio '92. La sua passione per i discorsi viene subito a galla e il medico lo schiaffeggia per zittirlo. Dalla nascita l'accompagna il lavoro nella ditta di famiglia - Olio Roi - nella quale guadagna i primi utili in campagna, per poi spostarsi nel frantoio, fino ad arrivare a girare il mondo. Federico Allavena, classe 1985, affianca il padre Giovanni nella guida dell'azienda Allavena think green in cui produce più di 700 tipi di cactus, piante succulente e palmacee, vera e propria eccellenza della zona di Bordighera e, proseguendo nella tradizione, Federico continua a fornire i Parmureli di Bordighera al Vaticano, in occasione della domenica delle palme. Federico desidera salvaguardare la ricchezza e il paesaggio tipico della Riviera Ligure. Questi due ragazzacci saranno accompagnati da Simone Radiomandrake Parisi, speaker radiofonico, rocker ed esperto di distillati che ci farà assaggiare qualche coserellina. Sorpresa. La banda del Rossese: tre facce del Dolceacqua. Giovanna Maccario da giovane laureata in architettura al Politecnico di Milano prende nel 1991 le redini dell'antica tenuta di famiglia risalente al 1800. Oggi è coadiuvata dal marito Goetz Dringenberg. È nata così la straordinaria avventura della cantina Maccario Dringenberg: una storia di grande passione, amore incondizionato per il proprio lavoro e spirito di sacrificio. La cantina Maccario Dringenberg si trova a San Biagio della Cima, un piccolo borgo in provincia di Imperia, tutto caruggi e scale, che rendono difficoltoso il transito di qualunque mezzo a motore. Erica Perrino, giovane e dinamica vignaiola, affianca lo zio Nino Antonio Testalonga Perrino nella conduzione dell’azienda Testalonga. In 50 anni di vendemmie i Testalonga hanno mantenuto inalterata la loro visione: trattamenti solo con zolfo in polvere, pigiatura delle uve intere con i piedi (con tutti i raspi), fermentazioni spontanee sosta per almeno 1 anno dei vini in vecchie botti prima dell'imbottigliamento. Solo 5 botti di Rossese e 3 botti di Vermentino custodite nella sua cantina, un garage nel paese di Dolceacqua. Filippo Rondelli conduce, assieme allo zio Paolo e a Franco Laconi, l’azienda Terre Bianche, Fondata nel 1870 da Tommaso Rondelli sulle colline della Val Nervia, in una zona caratterizzata appunto da una terra bianca argillosa. l’azienda è stata tramandata da generazione in generazione all’interno della stessa famiglia e Filippo porta avanti le tradizioni dei suoi antenati con il fine ultimo di produrre vini di qualità che esprimano i sapori unici del territorio, ma anche la specificità del proprio tempo. Con loro Kevin Kicherer, uno dei giovani sommelier più stimati della scena Berlinese, proprietario di Edel & Faul, distributore di vini di nicchia per tutti i grandi ristoranti di Berlino ed i locali più specializzati. A seguire le degustazioni ed infine, il momento clou: la Grande Asta del Santo Bevitore, ma ve ne parlo al prossimo capitolo”.