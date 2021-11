Imperia: sabato e domenica a Cristo Re la mostra e vendita di Aifo per beneficienza in Brasile

L’A.I.FO. di Imperia ha la gioia di comunicare la ripresa di un evento storico, iniziato più di venti anni fa e che solo il Covid ha interrotto.

Sabato e domenica prossimi, nel salone parrocchiale di Cristo Re, in via Trento 11 a Imperia, le volontarie del laboratorio del gruppo A.I.FO. ripropongono la ‘mostra-vendita’ di splendidi lavori di ricamo, cucito e a maglia da loro realizzati con grande maestria e impegno. Il ricavato delle donazioni saranno destinate al Progetto di sostegno ai Programmi Socio-Sanitari di Porto Nacional nello stato del ‘Tocantins’ in Brasile.

A.I.FO., che da sempre promuove lo sviluppo a fianco delle organizzazioni locali, in quest'area del Nord-Est del Brasile - paese dove la ricchezza è nelle mani solo dell'1% della popolazione - sostiene le attività sanitarie, sociali ed educative dell'Associazione COMSAUDE al fine di migliorare la qualità di vita della popolazione del territorio.

Beneficiari diretti sono i bambini in carenza nutrizionale, la popolazione tutta con programmi di sanità di base, i giovani attraverso la promozione di eventi culturali quali teatro e laboratori artistici e sostiene le famiglie al di sotto della soglia di povertà. La mostra vendita avrà i seguenti orari: sabato: 15-19; domenica: 9-12.30 e 15-19. Per info: Susanna 3299715795 - Marina: 34701482384.