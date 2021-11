"Sa(n)remo Lettori", dal 20 novembre al 22 gennaio la rassegna con cinque grandi scrittori al Teatro Ariston e Villa Nobel

Cinque grandi scrittori protagonisti dal 20 novembre al 22 gennaio, a Villa Nobel e al Teatro Ariston di Sanremo. “Sa(n)remo Lettori” questo il nome della rassegna che porterà in città nomi importanti del mondo letterario: Cristina Dell’Acqua, Annarita Briganti, Dacia Maraini, Hafez Haidar e Matteo Nucci. Una manifestazione curata da Francesca Rotta Gentile e oggi presentata da lei e da: Giuseppe Faraldi, assessore al turismo; Silvana Ormea, l’assessore alla cultura di Sanremo; Gianmaria Leto per Villa Nobel e Luciano Gherardi per il teatro Ariston.



Questo il calendario degli appuntamenti:



- 20 novembre - Teatro Ariston - Sala Roof - ore 16.30, Cristina Dell’Acqua presenterà il libro “Il nodo magico, Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi” (ed. Mondadori). L’incontro sarà moderato dalla professoressa del Liceo Cassini, Patrizia Milanese;



- 27 novembre - Teatro Ariston - Sala Roof - ore 16.30, Annarita Briganti presenterà il libro “Coco Chanel. Una donna del nostro tempo” (ed. Cairo). L’incontro sarà moderato da Fabrizio Vincitorio, professore dell’istituto Colombo;



- 11 dicembre - Villa Nobel - ore 18.30, Dacia Maraini. La vincitrice del Premio Strega e Premio Campiello, candidata al premio Nobel per la Letteratura presenterà il libro “La scuola ci salverà” (ed Solferino). L’incontro sarà moderato da Stefania Sandra, vicepreside e docente del Liceo Cassini;

- 15 gennaio - Villa Nobel - ore 16.30, Hafez Haidar. Il poeta libanese candidato al Premio Nobel per la Pace presenterà il libro “Le mille e una notte” (ed. Mondadori). L’incontro sarà moderato da Anna Cristina Meinardi docente del Liceo Cassini;



- 22 gennaio - Villa Nobel - ore 16.30, Matteo Nucci. Il finalista al Premio Strega presenterà il libro “Achille e Odisseo (ed. Einaudi). L’incontro sarà moderato da Stefania Sandra, vicepreside e docente del Liceo Cassini.

I ringraziamenti e gli onori di casa sono stati fatti dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi: "Siamo abituati a parlare di Sanremo città della musica e dello sport ma siamo anche città della cultura. Tanti eventi si sviluppano sul nostro territorio affinché cultura sia parte integrante della vita cittadina. Questa manifestazione incarna bene tutto questo. Si colloca in due ambienti polo di attrazione e cultura come Villa Nobel e il teatro Ariston. Giusto che l’amministrazione collabori a questa iniziativa e come si spera possa fare in futuro".



"A seguito della sospensione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 - commenta la professoressa Rotta Gentile - abbiamo voluto dare un forte segnale con incontri di alto livello, che si offrono come percorsi dedicati alla comunità, collocati al di fuori della stagione turistica tradizionalmente intesa, con l'intento anche di destagionalizzare i grandi eventi. Gli incontri sono aperti a tutti, compresi gli studenti e prevedono spazi di condivisione e commento interattivo proprio con le classi coinvolte, anche tramite la mediazione dei docenti. Abbiamo inoltre pensato di dare maggiore centralità ai bellissimi testi degli autori grazie al coinvolgimento di un attore professionista molto bravo che darà vita a letture recitate, regalandoci così la possibilità di apprezzare ancora di più i brani. Ringrazio il Comune di Sanremo per la sensibilità dimostrata e tutti coloro che, a vario titolo, supportano questo progetto, come il Teatro Ariston, Villa Nobel, l'Hotel Lolli (che ospiterà gli scrittori)”.



"E' un bellissimo progetto - aggiunge l'assessore Ormea - che evidenzia ancora una volta la sinergia tra Comune, scuola, giovani, famiglie ma anche la collaborazione con prestigiose istituzioni culturali e le più importanti case editrici. La partecipazione di autori di livello nazionale e internazionale ci permette di conferire alla nostra città un'immagine decisamente positiva dal punto di vista culturale. Mi auguro che questi incontri abbiamo successo vista importanza dei nomi".

"Siamo riusciti a inserire Dacia Maraini nella Nobel Week. - annuncia Leto - Parleremo di scuola con le scuole della città. Iniziativa interessante ed è un onore avere scrittori di fama nazionale e internazionale che ci porta ad avere un momento di ampio respiro anche dal punto di vista culturale. Come Villa Nobel negli ultimi anni stiamo cercando di portare avanti questa possibilità".

La chiosa è arrivata dalla dott.ssa Rotta Gentile che sul livello degli ospiti al centro della rassegna ha detto: " La proposta rappresenta il meglio che abbiamo in Italia. Ci tengo a sottolineare come il titolo di questa rassegna parta dal nome della città di Sanremo e voglia essere auspicio anche ad essere sempre più lettori. Spero che queste iniziative creino attenzione ed entusiasmo contagiose verso i libri. Qui parliamo di pagine di grande qualità, questo ci differenzia da molte altre proposte similari che si possono trovare in Italia".