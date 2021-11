Svolta storica per lo stadio ‘Comunale’ di Sanremo: il Comune pubblica il bando per l’affidamento di nove anni

Il calcio sanremese è a un potenziale punto di svolta. Dopo anni di incertezze e progetti a breve termine, il Comune di Sanremo vuole fare le cose in grande e consentire investimenti importanti in una struttura storica e amata come lo stadio ‘Comunale’.



Gli uffici di palazzo Bellevue hanno pubblicato il bando per la concessione a lungo temine della struttura. La società che si aggiudicherà l’affidamento avrà a disposizione il ‘Comunale’ per nove anni a fronte di un corrispettivo economico complessivo di 250 mila euro versato in manutenzione straordinaria dell’impianto con massima attenzione soprattutto alla tribuna, al momento ancora inagibile per i noti problemi strutturali alla tettoia.

Si tratta di una prima volta per il ‘Comunale’ che, se e quando la procedura andrà in porto, potrà seguire l’esempio ci altre strutture sportive cittadine come il golf o il campo ippico: concessioni a lungo termine che permettano al gestore di fare investimenti e, ovviamente, di beneficiarne.

L’affidamento del ‘Comunale’ riguarderà anche le strutture collegate come la foresteria e il bar. Inoltre il contratto prevederà anche un’agevolazione per le società locali: a prescindere da chi otterrà la concessione, la società che milita nella categoria più alta conserverà il diritto alla partita di campionato e all’allenamento di rifinitura.

“È un momento importante, teniamo così di dare un approccio professionistico a una realtà sanremese che talvolta è stata abbandonata a sé stessa - commenta in merito l’assessore allo Sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - chi ha voglia di fare calcio in maniera seria trova ora una buona opportunità. Da anni lavoriamo su queste pratiche e forse ora abbiamo trovato una buona strada”.