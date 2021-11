Sanremo: giovedì un incontro sullo svezzamento con la nutrizionista Elisa Ricolfi

Giovedì 18 novembre, alle 10, presso la sede del Centro Promozione Famiglia di Sanremo in strada Rocca 9 si terrà un incontro sullo svezzamento. Una iniziativa a ingresso libero con obbligo di greenpass.

"Svezzamento: quando? come?, sono le domande più frequenti che ci rivolgono le mamme. - spiegano dal Centro Promozione Famiglia - E' un momento delicato che deve tenere conto dei tempi del bambino e della mamma e dell'organizzazione di tutta la famiglia. Non c'è un'unica ricetta, ma dei principi e delle attenzioni di cui tenere conto per un corretto avvio.

Per questo motivo con la nutrizionista Dott.ssa Elisa Ricolfi affronteremo questo argomento".