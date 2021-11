Sanremo: 18° anniversario, venerdì prossimo la cerimonia per ricordare i caduti di Nassiriya

Venerdì prossimo l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, ricorda i Caduti di Nassiriya nel 18esimo anniversario.



Alle 17, al Monumento ai Caduti di Nassiriya di via Nino Bixio, sono previste la cerimonia in onore dei Caduti e la deposizione di una corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host. Alle 18.15, alla Concattedrale di San Siro, si svolgerà la Santa Messa Solenne.

La solenne Liturgia sarà celebrata da mons. Antonio Arnaldi, vicario generale della Diocesi. Per l’Amministrazione comunale sarà presente il vicesindaco Costanza Pireri.