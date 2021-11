Ventimiglia: lavori per la pulizia del rio Latte e rimozione dei veicoli abbandonati in città (Foto)

Quasi ultimata la pulizia del rio Latte da parte del personale del Comune. Fogliame e detriti hanno lasciato spazio a zone completamente libere dalle erbacce. Un intervento che restituisce ordine e decoro per il corso d'acqua, per i residenti, frequentatori della zona e passanti.

Nel frattempo, per il centro città e zone limitrofe, il sindaco Scullino ha parlato di “tolleranza zero” per le automobili abbandonate: 32 sono i veicoli già rimossi dagli uomini del Comune e il lavoro continua poiché ci sono ancora altri mezzi in zona Gallardi, Trucco e Verrandi, e ciclomotori che ormai non vedono il loro proprietario da troppo tempo.