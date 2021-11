Cresce la protesta al Mercato di Sanremo: un altro ambulante in sciopero, "Senza risposte dal Comune sarà la morte delle nostre attività"

Come ci hanno ribadito i commercianti interessati dal problema, le dirette conseguenze sono una visibilità peggiore e doversi rifare un giro di clienti, in un momento di difficoltà economica. Lo sciopero è partito sabato scorso con un commerciante Roberto Zawam, conosciuto da tutti come l' 'egiziano' che per protesta non ha esposto la merce lasciando al suo posto un cartello con scritto: "Sciopero per danni subiti, causa spostamenti coatti"