Vallecrosia: serie di appuntamenti per le celebrazioni del 4 novembre, domani conferenza alla sala polivalente

Quest'anno, in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, ricorre il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto dalla Basilica di Aquileia al grande sacrario a lui dedicato presso l'Altare della Patria di Roma.

L'Amministrazione Comunale di Vallecrosia, oltre alle commemorazioni istituzionali della mattina di oggi, partecipando alla Santa Messa di suffragio delle 10 alla Chiesa di San Rocco e con la deposizione delle corone ai vari monumenti, ha inteso onorare il Milite Ignoto sia nel tardo pomeriggio di ieri (con un omaggio al Monumento degli Alpini in Via Don Bosco) che domani alle 20,30 alla Sala Polivalente comunale di Via C. Colombo solettone sud, con una conferenza e proiezione di un documentario sul primo conflitto mondiale.

“La bara con il feretro del Milite Ignoto – evidenzia l'Assessore alla Cultura Marilena Piardi - giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre 1921 , dopo avere toccato città e paesi d’Italia ed avere ricevuto il silente omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 novembre dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma il feretro, dopo essere stato visitato e vegliato ininterrottamente giorno e notte da decine di migliaia di persone, fu scortato all’Altare della Patria, portato a spalla da Decorati al Valore Militare. Egli fu tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa, il grandioso Altare, incarnazione del Valore, della Dedizione, del Sacrificio dei suoi Fratelli, Caduti con Lui per la patria. Fu la più grande manifestazione pubblica e di coesione nazionale della Storia dell'Italia unitaria”.

Quale figlio di tutte le comunità d'Italia, il Consiglio Comunale di Vallecrosia, il 28 giugno scorso e su proposta del Sindaco Armando Biasi, ha voluto concedere la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto con propria delibera. Vallecrosia, tra l'altro, è la città natale di tre Medaglie d'Oro al Valor Militare di cui una, quella concessa alla memoria del Col. Giovanni Aprosio, per fatti d'armi avvenuti proprio durante la Prima Guerra Mondiale sull'Altopiano di Asiago, altopiano dove una delle undici salme di soldati italiani rimasti senza riconoscimento fu prelevata nell'ottobre del 1921 e portata ad Aquileia per la commovente cerimonia di scelta tra le undici bare operata dalla madre di un soldato ignoto, Maria Bergamas, avvenuta il 28 ottobre 1921; pertanto non si può neppure escludere che il Milite Ignoto fosse un figlio dell'estremo Ponente Ligure o un soldato del glorioso 151° Reggimento della Brigata Sassari comandato proprio dal vallecrosino Colonnello Giovanni Aprosio perito insieme al suo comandante sul Col del Rosso nel gennaio 1918.

L'Associazione Nazionale Alpini (gruppo di Vallecrosia), coordinata dal capogruppo Giuseppe Turone e d'intesa con l'assessorato comunale alla Cultura, domani sera alle 20,30 alla Sala polivalente comunale, ha organizzato una conferenza aperta alla cittadinanza tenuta dal Colonnello degli Alpini in congedo Riccardo Lanteri. L'incontro sarà seguito dalla proiezione da brani del film-documentario ‘Fango e gloria’, momenti che ripercorreranno la storia del Milite Ignoto. Alla conferenza di domani l'ingresso sarà libero purché muniti di Green Pass.