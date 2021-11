Il Giro d’Italia 2022 toccherà anche Sanremo? Ipotesi 13ª tappa il 20 maggio dalla Città dei Fiori a Cuneo

Sanremo è pronta per tornare protagonista del grande ciclismo internazionale e non solo per la Classicissima di Primavera.

Indiscrezioni sul percorso del Giro d’Italia 2022 vedrebbero la Città dei Fiori protagonista della 13ª tappa in programma il 20 maggio e che, sempre secondo i rumors, si dovrebbe correre tra Sanremo e Cuneo. Quella precedente porterebbe la corsa rosa da Parma a Genova, ottimo spot per la Liguria in vista dell’estate.

L’ultima volta del Giro d’Italia a Sanremo risale al 2015 quando la corsa in rosa partì proprio dalla pista ciclabile con una cronometro a squadre. Memorabile l’edizione 1987 quando il Giro si fermò a Sanremo per più giorni.



Ora resta l’incognita del percorso: sarà di nuovo pista ciclabile? O si sceglierà l’Aurelia? Per ora dal Comune tutto tace, ma l’ipotesi Giro sveglia un comprensibile entusiasmo. “Sarebbe una grandissima occasione - commenta l’assessore a Sport e Turismo, Giuseppe Faraldi - un ottimo riconoscimento per il lavoro che stiamo facendo anche in ambito sportivo”.