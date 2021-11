A maggio il Ponente si tingerà di rosa con il Giro d'Italia: ufficiale la tappa Sanremo-Cuneo

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ora è ufficiale: Sanremo sarà protagonista del prossimo Giro d'Italia e ospiterà la tappa che porterà la corsa in rosa dalla Città dei Fiori a Cuneo.

Frazione per velocisti e relativamente breve con i suoi 164 chilometri. Dalla partenza a Sanremo si raggiungerà San Lorenzo al Mare (da vedere se ci saranno passaggi sulla pista ciclabile) e poi Imperia, per salire al Colle di Nava. Una volta raggiunta Ceva, il gruppo virerà verso Cuneo.

Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.

Tappa per ruote veloci che prelude a una possibile 'sbornia' alpina una volta raggiunto il Piemonte.

Un'altra grande occasione di visibilità all'insegna dello sport per la Riviera di Ponente e le sue località toccate ogni anno dalla Milano-Sanremo e, nel 2022, anche da una delle corse a tappe più seguite al mondo.

“La conferma della tappa del Giro d’Italia a Sanremo è un'ottima notizia - dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - il Giro è un grande evento sportivo internazionale e la tappa di Sanremo si andrà ad aggiungere al già ricco programma di manifestazioni sportive nazionali e internazionali del Comune di Sanremo e sarà una nuova importante opportunità di promozione del territorio. Ringrazio la Regione per il lavoro svolto”.