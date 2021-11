Olioliva a Imperia: numerose iniziative con i commercianti e per scoprire la città

Anche per questa edizione di OlioOliva, la festa dell’olio nuovo di Imperia, la Confcommercio sarà protagonista insieme alle imprese associate, a cominciare dal Gruppo Oleari, presente con i propri prodotti, di numerosi eventi e iniziative collaterali.



"I protagonisti del Gusto" - Quest'anno sono state coinvolte tutte le attività della Città di Imperia e non solo quelle del circuito di OliOliva. I ristoranti prepareranno il piatto di Olioliva, mentre panifici e pasticcerie prepareranno specialità dedicate all’evento. I bar aderiranno ad una gara di cocktail, durante la quale dovranno preparare un cocktail a base di olio di oliva taggiasca e/o dei suoi derivati, con un piatto di accompagnamento. Una giuria itinerante nelle giornate di giovedì 4 novembre e venerdì 5 novembre andrà a degustare i cocktails e il piatto abbinato, per poi premiare i primi tre classificati sabato 6 novembre alle 16.00, presso l'Area incontri. Agli esercizi che aderiscono all'iniziativa, verrà consegnata una vetrofania per renderli facilmente visibili al pubblico. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Fisar, Federazione italiana Sommelier albergatori e ristoratori e della ditta Isnardi, sponsor della rassegna.



Il “Concorso vetrine” - Una iniziativa a cura della Confcommercio della Provincia di Imperia, unitamente a Confesercenti. A partire dal 2 novembre, i negozi della Città di Imperia si impegneranno nel creare le loro vetrine con un tema dedicato a OliOliva e una giuria itinerante le valuterà dal 2 al 5 novembre, per poi premiare le tre vetrine migliori sabato 6 novembre alle 16.30 presso l'Area incontri.



Visite - Sabato 6 novembre alle 15.30 visita guidata alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, in collaborazione con il "Comitato Sottotina" - Info e prenotazioni Bruna Borelli tel. 339/2077479; Domenica 7 novembre, alle 10 "Giraparasio", in collaborazione con il Circolo Parasio - Info e prenotazioni Enzo Ferrari tel. 331/6992009; Per entrambe le visite è obbligatorio il Green Pass. Per le 2 visite al Parasio sarà a disposizione il servizio navetta gratuito offerto dal Comune di Imperia: sabato 6 novembre alle 15.30 presso Largo Nannollo Piana; domenica 07 novembre alle 10.00 presso Largo Nannollo Piana.



- Il Trekking Urbano torna a Olioliva - Sabato 6 novembre alle 15 camminata dolce e libera, adatta a tutte le età per scoprire insieme gli angoli più suggestivi della città; per il centro storico di Oneglia, alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del centro. “Le Vie dell’olio, Trekking Urbano lungo le antiche mura dei Doria" non significa solo un percorso gastronomico, ma un modo di scoprire Imperia sotto diversi punti di vista, mettendo in relazione l'olio, nobile e antico prodotto con le radici storiche della città.Il percorso inizierà e terminerà in Piazza Dante, presso la Galleria il Rondò. Il Trekking Urbano è organizzato in collaborazione con l'ASD Monesi Young e il Comitato Provinciale UISP di Imperia ed è un evento gratuito, aperto a tutti