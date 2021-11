Sanremo: Casa Serena, incontro tra sindacati e KCS, la FIS prorogata fino al 31 dicembre

Si è appena concluso l’incontro tra FP CGIL, FISASCAT CISL E UIL FPL e la Cooperativa KCS, uscente dalla gestione del servizio denominata Casa Serena ancora oggi oggetto di discussione. "L’accordo stipulato in tale sede nasce dalla volontà delle parti di tutelare i lavoratori rimasti illegittimamente fuori dal passaggio con la Cooperativa subentrante Euroassistance e che sono ancora in forza alla Cooperativa KCS" - spiegano dalle tre sigle sindacali.

Dal mese di settembre infatti, il personale è stato posto in FIS e oggi prorogato fino al 31 dicembre 2021, "...data entro la quale ci auspichiamo che la situazione abbia trovato la giusta risoluzione". v

"La nostra lotta terminerà solo nel momento in cui tutti i lavoratori in forza al 31 agosto del precedente appalto non verranno assunti, alle giuste condizioni contrattuali e, nel rispetto dei propri diritti" - concludono.