Borghetto D'Arroscia: riprenderà nel 2022 dopo quattro anni l'attività dell'associazione Just Life

Dopo quattro anni l’associazione Just Life di Borghetto D'Arroscia riprenderà le proprie attività dai primi mesi del prossimo anno. Grazie alla volontà di Marco Forno (ex Presidente e Fondatore) e Sara Mortula entrambi ex istruttori 'Salvamento Academy' ai quali si sono uniti ex soci e fondatori Jacopo Forno, Enrico Ferrari e Pierangelo Tadioli, l’organizzazione proseguirà quanto stabilito dallo statuto.

L’associazione iniziò le proprie attività nel gennaio 2015 con la diffusione massiva delle tecniche di disostruzione delle vie aeree adulto e pediatrico, rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore semiautomatico. In contemporanea vogliamo ricordare le nostre battaglie atte a sensibilizzare la popolazione su temi importanti come la sicurezza al volante (guida in stato di ebbrezza e sotto effetti da stupefacenti). Una tra le tante nostre proposte fu quella di “tassare” coloro che subissero o causassero incidenti sotto gli effetti di alcool e droga.