Ospedaletti: venerdì la premiazione del 'Pilota Stagnone' della 'Confraternita della moto'

Si terrà venerdì prossimo al Byblos di Ospedaletti la cena durante la quale ci sarà la premiazione del 'Pilota Stagnone' di quest’anno.

La manifestazione, svolta sabato e domenica scorsi, ha visto emergere una nuova generazione di giovani piloti. Tutti i partecipanti hanno afferrato in pieno lo spirito della manifestazione, contribuendo alla sua piena riuscita i giovani con la loro esuberanza ed allegria. I 'vecchi' non sono stati da meno con la loro esperienza e generosità come d’altronde è abitudine da molti anni.

I candidati che più rischiano di essere nominati (la coppa viene assegnata a chi si è distinto per particolari demeriti) sono il giovane colombiano Yorgen R., nuovo di moto e ricco di cadute, cappottate, rotture, perdita di pezzi (targa e gopro) e Fabietto R., vecchio volpone della moto, campione regionale, quarto nel campionato nazionale, con palmares ricco di vittorie e ottimi piazzamenti, che invece si è distinto per comportamenti non troppo ortodossi come l’abbandono di compagni in difficoltà nel bosco al sopraggiungere del buio.