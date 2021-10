Sanremo: a Pian di Nave un ulivo e una targa alla memoria di Giancarlo Benza

I Consoli del Mare di Sanremo hanno posto in città una targa ai piedi di un ulivo piantumato nel giardino “Gino Napolitano” a Pian di Nave in memoria di Giancarlo Benza. La cerimonia si è svolta sabato scorso alla presenza del Presidente onorario del Consolato Gustavo Ottolenghi, del Presidente del Consolato Gianluigi Davigo, del Presidente onorario della Famija Sanremasca Mino Casabianca intervenendo con brevi discorsi e con Lucia Artusi, assessore all'ambiente che ha portato il saluto di tutto il Consiglio.

"Si ringrazia in particolare modo la famiglia Benza che ha dato un contributo

essenziale all'evento. - ricordano i Consoli del Mare - Giancarlo Benza, nato a Sanremo nel 1942, coniugato con la collega Giovanna Morra, padre di due figli, professionalmente fu medico chirurgo cardiologo e svolse tali mansioni presso l’Ospedale civile della sua città, oltre ad attività privata".



"Appassionato di mare, armò una imbarcazione a vela con la quale partecipò a numerose regate e riunioni marinare. Divenuto Socio e poi Presidente dello Yacht Club di Sanremo (nominato successivamente Presidente Onorario a vita), ne pubblicò la storia in un prezioso libro. Socio della “Famija Sanremasca”, del Lions International e Console del Mare, prestò costantemente la sua apprezzata opera di Consigliere in tutti questi consessi. Venne nominato anche Presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri “Bicknell” di Bordighera e, attento sempre ai problemi della sua città, ne fu eletto Consigliere Comunale nel 2004. Giancarlo Benza fu, in tutta la sua vita e le sue attività, esempio di rettitudine morale, di impegno sociale e civile e di capacità professionale che ne hanno fatto illustre vanto della nostra città" - concludono.