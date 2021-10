Provincia di Imperia ottava per reati nel 2020: il sindacato Nsc "Confermato quanto detto da noi"

La recente analisi formulata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” che colloca la provincia di Imperia all’ottavo posto nella classifica nazionale per numero di reati denunciati nel 2020.

“Tutto questo non fa che riscontrare quanto denunciato alcuni mesi fa da noi – evidenzia il Nuovo Sindacato Carabinieri - circa le conseguenze della progressiva riduzione degli organici avvenuta negli ultimi anni; situazione peraltro concretamente avvertita anche da alcune categorie produttive che nel corso della stagione estiva hanno pubblicamente invocato maggior presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La nostra provincia occupa addirittura la prima posizione per i reati di percosse e lesioni, evidenziando in tal senso una preoccupante recrudescenza dei fenomeni violenti contro la persona. Nel complesso di una situazione di per sé già allarmante, merita una valutazione a parte la specifica condizione di Ventimiglia”.

“A più di un anno dalla chiusura del Campo Roya – termina il sindacato - la stato della città è ulteriormente peggiorato e com’era ampiamente prevedibile si sono creati disagi sia per i cittadini residenti che per i migranti costretti a vivere e dormire all’addiaccio, con tutto ciò che ne consegue in termini di igiene, ordine e sicurezza pubblica. Le misure finora attuate non paiono aver portato in tal senso particolari benefici, giacché tali problematiche sono evidentemente ben lontane da ogni soluzione. Auspichiamo pertanto che l’ottimizzazione delle risorse disponibili prosegua senza sosta al fine di garantire la miglior qualità possibile di servizi al cittadino”.