Sanremo: rifiuti nel parcheggio dell'ospedale Borea, la segnalazione con foto di una lettrice

"Stamani sono andata all'Ospedale Borea per una visita. Sono rimasta indignata per le condizioni igieniche del parcheggio dello stesso sommerso dai rifiuti specie dal casottino ex gestori. Come si può lasciare una struttura al servizio del nostro Ospedale in simili condizioni! È ora che il Comune cominci ad aprire più gli occhi sul degrado che sta aggredendo la nostra città che vorrebbe fare turismo... Spero che qualcuno decida di intervenire!



O.P.".